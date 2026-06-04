Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri... Valilik açıkladı: 9 ilçede idari tatil

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Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla kent genelinde alınacak önlemleri ve idari izin kararlarını açıkladı. Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen resmi yazıda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yazısı doğrultusunda alınan karara göre; kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması kaydıyla Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi. Zirvede doğrudan görevli olanlar ile zirve sürecini etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışan personel ise bu izin kapsamının dışında tutulacak.

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‘GEREKEN ÖNLEMLERİN ALINMASI İSTENİLMEKTEDİR’

Hizmet birimlerinde görev yapan personel için idari izin uygulamasının Valilik tarafından belirleneceği ifade edilen yazıda, “İlimiz genelinde söz konusu haftada sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinliklerin planlanmaması; Zirve nedeniyle ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, Zirve süresince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereken önlemlerin alınması istenilmektedir. Bu kapsamda; sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir. Bunların dışında kalan birimlerde ise idari izin döneminde acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ile vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak, birim amirleri kurumlarının hassasiyetine göre gerekli tedbirleri alacaktır” denildi.

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KAMUYA AÇIK TÜM ETKİNLİKLER DURDURULDU

Valilik kararı kapsamında, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'dan 12 Temmuz Pazar günü saat 24.00'e kadar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılması planlanan sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve kutlama gibi kamuya açık tüm etkinliklerin durdurulduğu da açıklandı. Ayrıca güvenlik birimlerince belirlenecek geliş-gidiş güzergahlarında, misafirlerin konaklayacağı oteller bölgesinde, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi civarında güvenliği riske sokacak, trafiği aksatacak veya toplu geliş-gidişlere neden olacak hiçbir özel veya resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyeceği bildirildi.

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HASSAS BÖLGELERDEKİ DÜĞÜNLER İZNE TABİ OLACAK

Belirlenen hassas bölgelerin dışında kalan alanlardaki düğün ve benzeri organizasyonların yasak kapsamı dışında olduğu, ancak hassas bölgeler içinde kalan bu tür etkinliklerin yapılabilmesi için ilgili ilçe kaymakamlıklarından izin alınması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, zirve süresince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli her türlü destek ve kolaylığı sağlaması istendi.