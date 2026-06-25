Ankara'da NATO Zirvesi süresince sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek

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Kurumdan 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi sürecinde sağlık hizmetlerinin işleyişine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "NATO Zirvesi süresince Ankara'daki tüm sağlık tesislerimizde hizmet sunumu normal işleyişiyle tam kapasite devam edecektir. Acil servisler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, yataklı tedavi hizmetleri ve acil müdahale gerektiren tüm sağlık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir." ifadeleri kullanıldı.

Şehir içi ulaşımda yaşanabilecek yoğunluk ihtimali de dikkate alınarak MHRS planlamasında gerekli düzenlemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu çalışmalarla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz şekilde devam etmesinin amaçlandığı belirtildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

"NATO Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarda alınan tedbirler olağan ve uluslararası standartlara uygun uygulamalardır. Yapılan tüm planlamalar, ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesini ortaya koyarken vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaya devam etmesini sağlamayı hedeflemektedir."