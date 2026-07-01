Ankara'da NATO zirvesi öncesi 900'e yakın şok uygulama yapıldı

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Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkentte alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi’nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Tandoğan, "NATO Zirvesi ile ilgili Ankara’da günler öncesinden aldığımız tedbirlerimiz oldu. Tedbirlerin en üst seviyeye geldiği noktadayız. Tedbirleri planladık ve zirve bitene kadar da sorunsuz bir şekilde sonuç almayı planlıyoruz. Risk analizleri ve bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler çerçevesinde de yaklaşık 49 bin emniyet, 7 bin civarında da jandarma personelimiz görev alacak. Şu ana kadar 900’e yakın şok uygulama yapıldı. Akıllara gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerler ve düzenlenecek programların yapılacağı çevreler de dahil uygulamalarımız çok katmanlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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“VATANDAŞLARIMIZIN ENDİŞE EDECEĞİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Tandoğan, önceliklerinin, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz şekilde Ankara'dan ayrılmaları olduğunu belirterek, "Bu çerçevede kriz merkezlerimiz oluşturuldu. Bu merkez, KGYS merkezimizin içinde olacak. Sürekli izlemeler ve takipler yapılacak. Birimlerimizin kendi kriz merkezleri de olacak ve eş güdüm içerisinde çok katmanlı bir şekilde takip edilecek. Şehirde hayat devam edecek. Güzergahlar ve konaklama yerlerindeki tedbirlerimiz daha belirgin olacak. Vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değil. Alternatif yollarımız ilan edildi. Her an sahadayız. Bütün riskleri yönetiyoruz. Yerli ve milli yazılımlarla sahada olan biten her şeyi kriz merkezimizden anlık olarak takip edeceğiz. Dijital sistemlerimizi de geliştirdik. Vatandaşlarımız sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yayımlanan yalan haberlere itibar etmesin. Resmi kurumlardan yapılan bilgilendirmeleri dikkate almalarını rica ediyoruz. İhbarları en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip liderleri uğurlayacağız" dedi.

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“ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM VE YAYA HAREKETLİLİĞİNDE BİR KISITLAMA OLMAYACAK”

Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy ise şehir içinde ve çevre güzergahlarında trafik tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Bu tedbirlerin amacı uluslararası önem taşıyan NATO Zirvesi'ni güvenli bir şekilde tamamlamak ve vatandaşlarımızın olağan hayat akışını etkilememek. Bu çerçevede birçok noktada ekiplerimizi görevlendirdik. Sadece liderlerin geçişi esnasında güzergah yolları kısa süreliğine kapanacak. Bu yolların hepsinin alternatifinin aktarımını sağlayacağız. Vatandaşlarımız seyir esnasında bir sıkıntı yaşamayacaklar. İstedikleri yerlere alternatif güzergahları kullanarak gidebilecekler. Şehirler arası otobüslerle ilgili, yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Daha önce de olduğu gibi şehirler arası otobüsler Sabancı Bulvarı’ndan AŞTİ’ye hareket edebilecekler. İlimize dışarıdan gelmek isteyen vatandaşlar da sıkıntı yaşamayacak. Radar cihazlarımızla şehir girişlerinde denetim noktaları kurduk. Bazı araç türlerinin denetimlerini artırdık. Vatandaşlarımızın trafikte sıkıntı yaşayabileceği tüm noktalarda ekiplerimizi görevlendirdik. Kent Güvenlik Sistemleri üzerinden de oluşabilecek yoğunluklarla ilgili tüm tedbirlerimiz hazır. İlave tedbir alınması gerektiğinde de tedbirlerimiz alınacak" diye konuştu.

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