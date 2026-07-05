×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği! Güvenlik önlemleri artırıldı, Türk Yıldızları prova uçuşu yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#NATO#Türk Yıldızları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 17:45

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde yaklaşık 56 bin güvenlik personeliyle asayiş ve trafik denetimleri sıkılaştırıldı. Zirve kapsamında gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları ise Ankara semalarında son provasını gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ankara'da prova uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan gösteri uçuşu için son provasını yaptı.

Ankarada NATO Zirvesi hareketliliği Güvenlik önlemleri artırıldı, Türk Yıldızları prova uçuşu yaptı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın yarın 15.15-15.30 saatlerinde gösteri uçuşu yapacağı duyurulmuştu.
Ankarada NATO Zirvesi hareketliliği Güvenlik önlemleri artırıldı, Türk Yıldızları prova uçuşu yaptı

36. NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ ÖNCESİ HAREKETLİLİK

Öte yandan Ankara’da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda hareketlilik yaşandığı gözlendi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Ankarada NATO Zirvesi hareketliliği Güvenlik önlemleri artırıldı, Türk Yıldızları prova uçuşu yaptı

NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkent'te 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve kapsamında kent genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.

Ankarada NATO Zirvesi hareketliliği Güvenlik önlemleri artırıldı, Türk Yıldızları prova uçuşu yaptı

Alınan tedbirler kapsamında Mevlana Bulvarı’nda polis ekiplerince kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Trafik, asayiş ve yunus polis ekiplerinin katıldığı uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülerin ehliyetleri ile yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Ankarada NATO Zirvesi hareketliliği Güvenlik önlemleri artırıldı, Türk Yıldızları prova uçuşu yaptı

Denetimlerde sürücü ve yolcuların üst aramaları yapılırken, araçların iç bölümleri ile bagajları da detaylı şekilde incelendi. Polis ekiplerinin, NATO Zirvesi boyunca başkent genelinde güvenlik ve trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Gözden KaçmasınTürkiyenin NATOdaki rolü büyüyecek Hollanda Genelkurmay Başkanı Eichelsheimdan NATO Zirvesi yorumu'Türkiye'nin NATO'daki rolü büyüyecek!' Hollanda Genelkurmay Başkanı Eichelsheim'dan NATO Zirvesi yorumuHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınNATO 3.0 Ankarada doğuyor... Dünya liderleri Türkiye’de buluşacakNATO 3.0 Ankara'da doğuyor... Dünya liderleri Türkiye’de buluşacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#NATO#Türk Yıldızları

BAKMADAN GEÇME!