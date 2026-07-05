Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği! Güvenlik önlemleri artırıldı, Türk Yıldızları prova uçuşu yaptı

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ankara'da prova uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan gösteri uçuşu için son provasını yaptı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın yarın 15.15-15.30 saatlerinde gösteri uçuşu yapacağı duyurulmuştu.

36. NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ ÖNCESİ HAREKETLİLİK

Öte yandan Ankara’da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı'nda hareketlilik yaşandığı gözlendi.

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NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkent'te 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve kapsamında kent genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.

Alınan tedbirler kapsamında Mevlana Bulvarı’nda polis ekiplerince kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Trafik, asayiş ve yunus polis ekiplerinin katıldığı uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülerin ehliyetleri ile yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Denetimlerde sürücü ve yolcuların üst aramaları yapılırken, araçların iç bölümleri ile bagajları da detaylı şekilde incelendi. Polis ekiplerinin, NATO Zirvesi boyunca başkent genelinde güvenlik ve trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.