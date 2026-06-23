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Ankara’da NATO Zirvesi alarmı! Güvenlik önlemleri ve ulaşım güzergahları mercek altında

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Ankara#Diplomasi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 11:45

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde şehirde hazırlıklar sürüyor. Etimesgut'taki Atatürk Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde önlemler artırılırken; zirve boyunca 70 bin personel görev yapacak, 9 ilçede kamu çalışanları idari izinli sayılacak ve belirlenen kritik güzergahlara giriş-çıkışlar sınırlandırılacak.

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7-8 Temmuz’da Türkiye’de yapılacak NATO Zirvesi’ne sayılı günler kaldı.32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülkelerden katılım sağlanacak. Zirve öncesi Ankara’da hazırlıklar devam ediyor. Özellikle kullanılacak güzergahlarda her detaya bakılıyor ve yol çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Ankara’daki tüm otellerde de zirve kapsamında yoğunluk yaşanıyor.

Ankara’da NATO Zirvesi alarmı Güvenlik önlemleri ve ulaşım güzergahları mercek altında

DİPLOMASİNİN KALBİ ANKARA’DA ATACAK

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7-8 Temmuz diplomasinin kalbi Ankara’da atacak. NATO Zirvesi öncesi Ankara Havalimanı’nda çalışmalar tamamlandı ve liderleri karşılamaya hazır hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Atatürk Havalimanı NATO liderler zirvesi için kritik öneme sahip olacak. Liderler bu havalimanına gelecekler.

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Etimesgut’ta bulunan Atatürk Havalimanı’na Türkiye’nin en büyük Devlet Konuk Evi inşa edildi. Buradan da liderler zirvesinin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçecekler.

Ankara’da NATO Zirvesi alarmı Güvenlik önlemleri ve ulaşım güzergahları mercek altında

GÜZERGAHTAKİ YOLLAR MERCEK ALTINDA

Liderlerin ve protokolün geçeceği yollarda mercek altına alındı. Asfalt yollar en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Hatalı görünen noktalar düzeltiliyor. Sadece yollar değil binaların dış cepheleri de ekipler tarafından boyanıyor.

Ankara’da NATO Zirvesi alarmı Güvenlik önlemleri ve ulaşım güzergahları mercek altında

70 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK-HAVA SAHASI KORUNACAK

Öte yandan zirve kapsamında güvenlik önlemleri de artırıldı. Zirve süresince 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. Hava sahası da  F-16’larla ve hava savunma sistemleri ile 7/24 gözlenip korunacak. Ankara’da adeta kuş uçurtulmayacak.

Ankara’da NATO Zirvesi alarmı Güvenlik önlemleri ve ulaşım güzergahları mercek altında

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KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ OLACAK

9 ilçede kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Öyle ki belirlenen alanlarda düğünler bile ancak ilçe kaymakamlıklarından alınabilecek özel izinlerle yapılacak.

Ankara’da NATO Zirvesi alarmı Güvenlik önlemleri ve ulaşım güzergahları mercek altında

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAK OLACAK

Etimesgut Havalimanı güzergahları ve Cumhurbaşkanlığı’nın bulunduğu Söğütözü Mahallesi ile liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları hassas bölgeler sayılacak ve o alanlara görevliler dışında kimse giremeyecek. Giriş-çıkışlar belirlenen saatler dışında yasaklanacak.

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#NATO#Ankara#Diplomasi

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