Ankara’da NATO konferansı... Çoklu ortamda harekât

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Konferansa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier ve NATO müttefik ülkelerinin temsilcileri ile stratejik ve operatif komutanlıklarda görev yapan personel katıldı. Konferansın bu yılki teması “Muharebenin Geleceğini Keşfetmek: Harekât Alanını Şekillendirmede Çoklu Ortam Harekâtlarının Rolü” olarak belirlendi.

TEKNOLOJİK YETENEKLER

Konferansta konuşma yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, “NATO’ya sadece askeri gücümüzle değil, yeni nesil teknolojik yeteneklerimizle de değer katmayı hedefliyoruz” dedi. Orgeneral Gürak, şöyle devam etti: “Türkiye coğrafi konumu itibarıyla hem NATO’nun güney kanadının güvenliğini sağlamada hem de küresel tehditlerin önlenmesine katkı sağlamada stratejik bir etkiye sahiptir. Terörizmle mücadele kapsamında yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar; sadece ulusal güvenliğimizin korunmasında değil, aynı zamanda NATO topraklarında, NATO’nun kolektif savunma ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesini de hedeflemektedir.”

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HER ALAN ARTIK BİR CEPHE

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Türk sistemlerinin yüzde 75’inin NATO’da sahada olduğunu belirtti. Görgün, “Her alan artık bir cephe. Üstünlük artık tek bir alanda değil, tüm alanların kesintisiz entegrasyonu ile sağlanıyor. Kara, hava, deniz, siber ve uzay; hepsi bir bütünün parçası. Bugün ürettiğimiz savunma sistemlerinin yaklaşık yüzde 75’i NATO kuvvetleri tarafından aktif şekilde kullanılıyor” dedi.