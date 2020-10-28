Ankara'da narkotik uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde oluşturulan polis kontrol noktalarında, uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Polis ekipleri, durdurdukları araçlarda narkotik köpekleri ile arama yaptı. Sürücüler ve yolcular üzerinde de arama yapıldı. Uygulama kapsamında, drone ile havadan tespit edilen şüpheli iş yerlerine de baskın yapıldı.

155 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, son 1 ayda uyuşturucu satıcılarına yönelik 771 operasyon yapıldığı, toplamda 1400 şüphelinin gözaltına alındığı ve bunlardan 155'inin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. Bu operasyonlarda ayrıca 66 kilo 921 gram esrar, 74 kilo 457 gram eroin, 1 kilo 455 gram kokain, 25 bin 331 ecstasy hap, 4 kilo 178 gram skunk, 2 kilo 772 gram bonzai, 475 gram metamfetamin, 1209 sentetik ecza ile 18 hassas terazi, 5 tabanca, 5 şarjör, 25 tabanca fişeği ve 168 bin 715 TL para ele geçirildiği ifade edildi.