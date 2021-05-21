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Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 23:02 | Son Güncelleme:

Ankara'da motosiklet kazası: 2 ölü

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Ankara'da motosiklet kazası: 2 ölü

Ankara'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Pursaklar ilçesi, Çevreyolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 ABC 614 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, dakikalarca kalp masajı yapılan Ali Şahin Iğdır'ın (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Zafer Kılıç (27) da hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında yolda güvenlik önemleri alınırken, trafik ise bir süre 2 şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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