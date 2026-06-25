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Ankara’da motokuryenin öldüğü kazada sürücüye 76 bin TL ceza

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#Emrullah Kılıç#Ahmet Yıldız#Mustafa Kılıç
Ankara’da motokuryenin öldüğü kazada sürücüye 76 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 12:24

Ankara’da  21 yaşındaki motokurye Emrullah Kılıç'ın öldüğü kazada karar verildi. Tutuksuz sanık Ahmet Yıldız'a, 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken ceza 76 bin lira adli para cezasına çevrildi. Emrullah Kılıç'ın babası Mustafa Kılıç, karara itiraz edeceklerini söyledi.

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Yemek siparişi sitesinde motokurye olarak çalışan ve spor kulübünde kick boks antrenörlüğü yapan Emrullah Kılıç, geçen yıl haziran ayında 06 FEF 194 plakalı motosikletle sipariş götürürken, Ahmet Yıldız yönetimindeki 34 MRE 368 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan Kılıç, kaldırıma sürüklenirken, motosikleti ise ağaca çarptı. Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara’da motokuryenin öldüğü kazada sürücüye 76 bin TL ceza

Gözaltına alınan sürücü Ahmet Yıldız, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sonrası Ahmet Yıldız hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan dava açıldı. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda sanık Ahmet Yıldız'ın dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları nedeniyle asli kusurlu olduğu, Emrullah Kılıç'ın ise kural ihlali yapmadığı ve kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi.

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Ankara’da motokuryenin öldüğü kazada sürücüye 76 bin TL ceza

“KUSUR ORANINI KABUL ETMİYORUM”

Ankara 70’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2'nci duruşmasında karar çıktı. Duruşmada tutuksuz sanık Ahmet Yıldız, Emrullah Kılıç’ın babası Mustafa Kılıç ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Yıldız, olay tarihinde seyir halinde olduğunu belirterek, "Sağımı solumu kontrol ettim, hiçbir şey yoktu. Sol taraftan motosiklet sürücüsünün geldiğini fark ettim. Bir anda motora çarpmamak için aracı sağa doğru çevirdim. Motosiklet karşıdan gelirken ben de savruldum, o da ağaca çarptı. Rapordaki kusur oranını kabul etmiyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Ankara’da motokuryenin öldüğü kazada sürücüye 76 bin TL ceza

“İTİRAZ EDECEĞİZ”

Emrullah Kılıç'ın babası Mustafa Kılıç ise "Çocuğuma çarpmamak için sağ sol yapsaydı çocuğum ağaçla araç arasına sıkışmazdı, parçalanmazdı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Yıldız’a ‘Taksirle öldürme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verirken, ceza 76 bin lira adli para cezasına çevrildi. Sanığın sürücü belgesinin de 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi. Emrullah Kılıç'ın babası Mustafa Kılıç, karara itiraz edeceklerini söyledi.

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#Emrullah Kılıç#Ahmet Yıldız#Mustafa Kılıç

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