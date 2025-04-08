×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da minibüste taciz! Suç makinesi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Taciz#Minibüs
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 09:33

Ankara’nın Sincan ilçesinde, minibüste genç bir kızı taciz eden ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, 7 Nisan 2025 tarihinde Sincan-AŞTİ güzergâhında seyir halindeki bir minibüste meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde kimliğinin H.Ü. olduğu saptanan kişinin minibüste seyahat eden genç kıza önce rahatsız edici şekilde baktığı, ardından da telefon numarasını göstererek tacizde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli H.Ü., Etimesgut ilçesinde bulunan adresinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BİRÇOK SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli H.Ü.’nün yapılan araştırmada hakkında cinsel taciz de dahil olmak üzere birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Taciz#Minibüs

BAKMADAN GEÇME!