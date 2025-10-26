Ankara'da metrosunda duman paniği!

Haberin Devamı

Dün akşam saatlerinde Ankara Yenimahalle Demetevler Metro istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, metro aracındaki yolcuları tahliye etti. Tahliye sırasında araçtan duman çıktığını gören yolcular paniğe kapıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ederken, metro istasyonuna girişler kapatıldı.

Bölgedeki ulaşım aktarmalı olarak ring seferleri ile sağlanıyor.