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Ankara'da metroda vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

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#ANKARA#Kadın Cinayeti#Metro
Ankarada metroda vahşet Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 16:58

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Cafer Bozdemir, boşanma aşamasındaki eşi Döne Bozdemir'i (44) metro istasyonunun merdivenlerinde tabancayla sırtından vurarak öldürdü.

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Olay, öğle saatlerinde Sıhhiye Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Cafer Bozdemir ve Döne Bozdemir, metro çıkışında tartışmaya başladı. Cafer Bozdemir, üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp, Döne Bozdemir'e ateş etti. Döne Bozdemir, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Cafer Bozdemir, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Döne Bozdemir, hayatını kaybetti. Cafer Bozdemir de polis tarafından gözaltına alındı.

"SALDIRGAN 'O BENİM KARIM' DEDİ"

Bölgede esnaf olan görgü tanığı Yasin Sabırlı, "Silah sesi duydum. Metroya indiğimde 2 yaşlı adam, 1 kişinin üzerine çökmüştü. Silah da merdivenin önünde duruyordu. Daha sonra bir polis geldi. Adamın silahını ayağımın altına aldım, polise doğru itekledim ve 'silahı al' dedim. Daha sonra polisler, saldırgana kelepçeyi taktı ve yere yatırdı. Kadın böbreğinin arkasından vurulmuştu. Ardından diğer polisler de geldi. Sonra da ambulans geldi, sağlık ekipleri kadını götürdü. Kadın nefessiz yatıyordu. Saldırgan, 'O benim karım' dedi. Başka da bir şey demedi. Polisler adamı götürdü" dedi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ANKARA#Kadın Cinayeti#Metro

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