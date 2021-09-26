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Ankara'da metro ve otobüsler kaça kadar çalışıyor? İşte güncel çalışma saatleri

#Ankara Büyükşehir Belediyesi#EGO#Otobüs Çalışma Saatleri
Ankarada metro ve otobüsler kaça kadar çalışıyor İşte güncel çalışma saatleri

Başkentte metro ve otobüslerin son sefer saatleri ileri alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gece ulaşımındaki hizmet saatlerinde düzenlemeye gidildi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca insanın ikamet ettiği başkentin, güncel toplu ulaşım bitiş saati merak konusu oldu. Peki, Ankara'da metro ve otobüsler kaça kadar çalışıyor?

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Başkentte, 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring hatları ise 01.40'a alındı. İşte, güncel çalışma saatleri...

EGO Genel Müdürlüğünün yaptığı düzenlemeyle, 27 gece servisi güzergahından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30'da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.

Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay'dan uç istasyonlara son hareket saati de 01.00'e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilen 28 güzergahta ise saat 01.40'a kadar 56 adet servis bulunacak.

Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda Kovid-19 salgını nedeniyle hijyen çalışmaları yapılacak.

Yeni düzenlemelere "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25278.pdf", "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25279.pdf" ve "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25281.pdf" adreslerinden ulaşılabilecek.

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#Ankara Büyükşehir Belediyesi#EGO#Otobüs Çalışma Saatleri