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Son dakika haberi... Ankara'da metro seferleri durdu

Güncelleme Tarihi:

#Kızılay#Koru#Metro
Son dakika haberi... Ankarada metro seferleri durdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 19:32

Son dakika haberi... Ankara'da güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle Kızılay ve Koru metro arası ulaşım yapılamıyor.

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Nisan Korkmaz CNN Türk muhabiri Ankara'daki son gelişmeleri aktardı.  Ankara'da metro seferleri durdu. Kızılay ve koru metro arası ulaşım yapılamıyor. Metro seferlerinin aksaması nedeniyle otobüslerde yoğunluk yaşanıyor.

ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattımızın seferleri durdurulmuştur. Söz konusu hatta ek otobüs seferlerimiz ile hizmete devam edilecektir.

Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz."

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#Kızılay#Koru#Metro

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