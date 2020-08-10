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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Ankara'da maske takmayan 1147 kişiye 1 milyon lira ceza

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Ankara'da maske takmayan 1147 kişiye 1 milyon lira ceza
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ANKARA Valiliği'nce 4- 9 Ağustos'ta maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1147 kişiye, toplam 1 milyon 32 bin 300 liralık idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Ankara Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "4 Ağustos-9 Ağustos tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1147 kişiye toplam 1 milyon 32 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Lütfen alınan tedbir ve kurallara uyalım" denildi.

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