Ankara'da maske takmayan 1012 kişiye para cezası

Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1012 kişiye toplam 910 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Unutmayalım; hastalıktan korunmanın en kestirme yolu tedbirlere riayettir" denildi.