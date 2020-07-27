MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da maske takmayan 1012 kişiye para cezası
GeriGündem Ankara'da maske takmayan 1012 kişiye para cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

Ankara'da maske takmayan 1012 kişiye para cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da maske takmayan 1012 kişiye para cezası
Abone Olgoogle-news

ANKARA Valiliği, kentte yapılan denetimlerde, bir hafta içinde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1012 kişiye toplam 910 bin 800 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1012 kişiye toplam 910 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Unutmayalım; hastalıktan korunmanın en kestirme yolu tedbirlere riayettir" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle