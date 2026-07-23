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Ankara'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Fuhuş Operasyonu#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 08:20

Ankara'da otellerde masaj ve spa salonu adı altında fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, bazı otellerde bulunan masaj salonlarının özel odalarında masaj adı altında fuhuş yapıldığı tespit edildi. İnternet üzerinden reklam veren işletmelerin, müşterilere telefonla şifreli konuşarak randevu verdiği belirlendi.

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Soruşturmada 10 ayrı olay tespit edilirken, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında spa ve masaj salonları hakkında mühürleme işlemi başlatıldı, işletmelere idari para cezası uygulandı.

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#ANKARA#Fuhuş Operasyonu#Gözaltı

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