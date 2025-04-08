Ankara'da markette kasiyerle tartışırken fenalaşıp hayatını kaybetti

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Gülçin Aras, 1 Nisan günü alışveriş için gittiği markette kasiyer kadın ile tartışma yaşadı. Daha önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Aras, tartışma sırasında bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aras, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aras, önceki gün yaşamını yitirdi.

Gülçin Aras'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Beypazarı Cemil Ercan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Gülçin Aras'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aras'ın cenazesi kılınan namazın ardından, Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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'POŞETLERİNİZ KOKUYOR DİYEREK BAĞIRDI'

Öte yandan Aras'ın ailesi, söz konusu market ve kasiyer hakkında şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında kasiyerin ifadesi alındı. Market görevlisinin ifadesinde, Gülçin Aras'ın "Poşetleriniz kokuyor" diyerek bağırmaya başladığını, kendisinin çalışan olduğunu ve konu hakkında yardımcı olamayacağını söylediği öğrenildi. Kasiyer, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)