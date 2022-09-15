Ankara'da mahalle arasındaki hayvanat bahçesi mühürlendi

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İş insan Ahmet Zeki Öner, ilçedeki İncek Mahallesi’nde 2015 yılında kiraladığı 4 bin metrekarelik arazide önce restoran ve kafe işletmeciliği yaptı, geçen yıl mayıs ayında ise burayı hayvanat bahçesine dönüştürdü. Ancak hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme sesi bir süre sonra çevrede oturanları rahatsız etti. Mahallelinin şikayeti üzerine işletme 1 hafta kapatıldı. 2021 yılı Ağustos ayında Ankara Valiliği tarafından söz konusu işletmeye 'B grubu hayvanat bahçesi ruhsatı' verildi. Hayvanat bahçesine bitişik evi bulunan Niyazi Gürel ile arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, valiliğin ruhsat verme işleminin iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 18'inci İdari Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti hayvanat bahçesinde inceleme yaptı. Bilirkişi raporunda hayvanat bahçesinde 1 erkek, 2 dişi aslan, 2 kaplan, 8 aslan yavrusu, 1 alageyik, 3 vervet maymun, 1 iguana, 1 boa yılanı, 1 mısır yılanı, Nil varanı, değişik kuşlar ve tavşan, tavus kuşları bulunduğu belirtildi. Aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye verdikleri gürültünün bölgede yaşayan insanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğuna yer verildi. Raporda, işletmeye, gerek çevre, gerek konum, gerek hayvan sağlığı gerekse de kötü koku yayması ve gürültü kirliliği açısından ruhsat verilmesinin yanlış olduğu tespiti yapıldı.

MÜHÜRLENDİ

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Ankara 18'inci İdari Mahkemesi de bilirkişi raporu doğrultusunda Ankara Valiliği'nin hayvanat bahçesi için verdiği 13 Ağustos 2021 tarihli ruhsat ve iznin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bunun üzerine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca işletmenin kapatılması kararı alındı. İşletme sahibi, bakanlık kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle idare mahkemesinde açtığı davayı da kaybetti. Bunun üzerine hayvanat bahçesi dün Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince polis ve zabıta eşliğinde mühürlendi. Hayvanat bahçesinin giriş kapısının mühürlenmesiyle işletme ziyarete kapatıldı. İşletme sahibine hayvanat bahçesinde bulunan aralarında 3 aslan, 2 kaplan, 8 aslan yavrusu da bulunan hayvanları tahliye etmesi için 3 ay süre verildi. Hayvanların bu süre içinde beslenmesi için işletmenin diğer kapısı sadece görevlilerin giriş çıkış yapabilmesi için açık bırakıldı.

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'MÜHÜR BOZULURSA HAPİS CEZASI VAR'

Niyazi Gürel'in avukatı Merve Nur Özkan, hayvanat bahçesinin mühürlendiğini belirterek, "Hayvanlarının haklarının korunamadığı, hayvanların sağlığının tehlikeye atıldığı, burada yaşayan insanların hayatının tehlikede olduğu ve hayvanat bahçesinin düzenlenmesi usul ve esas yönetmeliğine dayalı olarak zaten bu kurallara uyulmadığı, bunların hepsi bilirkişi raporunda vardı. Bunlarla ilgili öncesinde buranın mühürleneceğini söylemiştik. Bugün mühürlendi. Buraya herhangi bir ziyaretçi girişi yapılmayacak. Bu mühür bozulduğu zaman 6 aydan 3 yıla kadar bir cezası var" dedi.

Niyazi Gürel ise hem hayvanların sağlığı için hem de mahalleli adına doğru bir karar verildiğini belirterek, "1100 metreye hayvanat bahçesi açıldı, şehrin içinde. Ben ticarete karşı değilim tabii ki. Gitsinler 20-30 dönüm yer tutsunlar, hayvanlar da rahat eder. 1100 metrede sabaha kadar aslanlar bağırıyor, inanın uyuyamıyoruz. Tabii ki kapanmasına üzüldüm, inşallah başka yerde yer bulurlar, açarlar" diye konuştu.

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'DÜĞÜN SALONU YAPACAĞIM'

İşletme sahibi Yaşar Kaplan, yargı sürecinin devam ettiğini ifade ederek, "Simdi burası kapandı; ama düğün salonu yapacağım, fark eden bir şey yok ki. Rahatsız oluyor da onun (Niyazi Gürel) bahçesinde de tavus kuşu var; ama biz hiç rahatsız olmuyoruz. Bizim hayvanlarımızın öyle bir sesi yok zaten; ama yan komşumuz maalesef bunu diyor. Burayı başka bir yere taşıyacağız, yeri ayarlıyoruz. Ankara'da çok büyük bir yer yapıyoruz. Öyle bir koku yok ki. Koku olsa burayı 300-400 kişi ziyaret ediyor. Hayvanlarda koku olsa siz gelir misiniz? Aslanlar 22 saat uyuyor, 2 saat ayakta. Bunlar nasıl kükreyecek? Ne koku var, ne ses var. Yargı ne derse o. Adaletin kestiği parmak acımaz" ifadelerini kullandı.