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Ankara'da maden ocağında göçük: 2'si ağır, 13 yaralı

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#Maden Ocağı#Göçük#Ankara
Ankarada maden ocağında göçük: 2si ağır, 13 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 06:57

Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Çayırhan maden ocağında meydana gelen göçükte 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. Göçüğün vardiya değişimi sırasında yaşandığı öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Edinilen bilgilere olay göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesinde Kömür İşletmeleri A.Ş.’ne ait (K) Maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan (29) işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Konu hakkında adlî ve îdari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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#Maden Ocağı#Göçük#Ankara

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