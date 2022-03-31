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Ankara'da lisede şaka faciaya döndü! 2 öğrenciden peş peşe kahreden haber

#Lise#Şaka#İntihar
Ankarada lisede şaka faciaya döndü 2 öğrenciden peş peşe kahreden haber

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir lisede arkadaşlarına şaka yapan 2 genç peş peşe intihar etti. İlçede bir lise öğrencisinden de haber alınamadığı iddia edildi.

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İddiaya göre, Ankara2nın Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencileri E.K. (19) ve R.B. (17) teneffüs sırasında arkadaşlarıyla şakalaştı. Bir erkek arkadaşlarını kızlar tuvaletine iten gençlerden E.K., içerideki kızın bağırmasıyla 'Resminizi çektim' diyerek şaka yapmak istedi.

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Olayın taciz iddiasına dönmesinin ardından durum polise bildirildi. Daha sonra okuldan çıkarak Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K., intihar etti. E.K.'nın intiharının ardından cenaze namazına katılan R.B. de arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan Kır Bahçe Düğün Salonu'na girerek intihar etti.

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ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede R.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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BİR LİSE ÖĞRENCİSİNDEN HABER ALINAMIYOR

Öte yandan ilçede bir lise öğrencisinden de haber alınamadığı iddia edildi.

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