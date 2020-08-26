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Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

Ankara'da 'laf atma' cinayeti: 7 tutuklama

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Ankara'da 'laf atma' cinayeti: 7 tutuklama
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ANKARA'da, bir kadına laf attığı iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedilen ve ağır yaralanan Hasan Bağcı (22), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bağcı'nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Ağustos'ta Yenimahalle ilçesindeki Kentkoop Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Bağcı, parkta oturan kadına laf attığı iddiasıyla bir grupla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kalabalık grup tarafından darbedilen Bağcı, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bağcı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Daha sonra hareket geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin düzenlediği operasyonda, aralarında, 2014'te polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen suç örgütü lideri Bülent Aramaz’ın oğlu Umut Aramaz'ın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut Aramaz ile birlikte 7 şüpheli tutuklanırken, zanlılardan 6'sı adli kontrol şartı ile 6'sı ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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