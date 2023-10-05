Ankara’da kritik zirve

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantının, önceki gün akşam saatlerinde Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleşen ve terörist hedeflerin imha edildiği hava harekâtının sonrası ile dün gece gerçekleşen harekâtın öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken, bir kare fotoğraf paylaşıldı.