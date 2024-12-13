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Ankara'da kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı

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#Ankara#Kripto Para#Dolandırıcılık
Ankarada kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 22:03

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası aracılığıyla 219 milyon TL haksız kazanç sağlayan 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında; B.A., A.D., M.S., N.S., İ.S. ve E.O. isimli şüphelilerin yüksek kazanç sağlamak vaadiyle kripto para sistemi içerisinde elde ettikleri paraları hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak kendi oluşturdukları soğuk cüzdan kripto hesabına aktardıkları, bu şekilde şüphelilerin ilk belirlemelere göre 219 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından talep doğrultusunda nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

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#Ankara#Kripto Para#Dolandırıcılık

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