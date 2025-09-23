×
Ankara'da korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

Ankarada korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 15:22

Ankara'nın Sincan ilçesinde depolama tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ankarada depolama tesisinin çöplüğünde yangın
Ankarada depolama tesisinin çöplüğünde yangın
Ankarada depolama tesisinin çöplüğünde yangın
Ankarada depolama tesisinin çöplüğünde yangın
Ankara'nın Sincan ilçesinde depolama tesisindeki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ankara'nın Sincan ilçesinde depolama tesisindeki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ahi Evran OSB Mahallesi Büyük Selçuklu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete ait depolama alanında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle çöplük alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevre ilçelerden de sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

