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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Ankara'da korkutan doğal gaz patlaması

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Ankara'da korkutan doğal gaz patlaması
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Ankara'da 3 katlı binanın üst katındaki evde meydana gelen doğal gaz patlaması paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre patlamada ölen ve yaralanan olmadı.

Keçiören ilçesinde Ayvalı Mahallesi 197'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen patlama, çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın etkisiyle binanın camları kırıldı. Çam ve çerçeve parçaları, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirlenen patlamada ölen ve yaralanan olmadı.

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