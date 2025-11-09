×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da korkutan anlar! Motosikletli şüpheli caddede tabancayla rastgele ateş açtı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Motosikletli Şüpheli#Tunus Caddesi
Ankarada korkutan anlar Motosikletli şüpheli caddede tabancayla rastgele ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 08:21

Ankara'da seyir halindeki motosikletten açılan ateşte, tabancadan çıkan kurşunlar, bu sırada yoldaki bir kişiye isabet etti.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletli şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde silahla etrafa rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, o sırada cadde üzerinde yol ayrımında bulunan bir kişiye isabet etti.

Ankarada korkutan anlar Motosikletli şüpheli caddede tabancayla rastgele ateş açtı


Şüpheli, motosikletiyle Tunalı Hilmi Caddesi yönüne kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde 10'dan fazla boş kovan tespit edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Motosikletli Şüpheli#Tunus Caddesi

BAKMADAN GEÇME!