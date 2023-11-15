Ankara'da korkunç olay! Üniversiteli Ayşegül Tayyar, yurttaki odasında ölü bulundu

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Olay, dün akşam saatlerinde Hacettepe Üniversitesi kampüsüne meydana geldi. Bilgisayar Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Ayşegül Tayyar, Beytepe Öğrenci Evleri'ndeki odasında ölü bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tayyar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Tayyar'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden de yapılan yazılı açıklamada, "Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" denildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.