Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da korkunç olay! Tartıştığı eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Keçiören#Cinayet
Ankarada korkunç olay Tartıştığı eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 17:25

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Emre G., tartıştığı eniştesi Murat Dadaş'ı başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Emre G. ile Murat Dadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Emre G., yolda bulunan kaldırım taşı ile eniştesinin başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Dadaş, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden geçen bekçi tarafından etkisiz hale getirilen Emre G. ise gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın

Eşini ve üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapisEşini ve üvey kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapisHaberi görüntüle

"BALKONDAN 'YAPMA, ETME' DİYE BAĞIRDIK"

Görgü tanığı Oğuz Kaan Karaca, "Saat 06.00 sıralarında tartışmaya başladılar. Biri yerde yatarken diğeri kafasına birkaç kere vurdu. Daha sonra taşla kafasına vurdu birkaç kere. Biz balkondan 'Yapma, etme' diye bağırdık. Karşı duraktan da bağırdılar. Zaten ölen kişi bayılmıştı. Hareketsiz şekilde yatıyordu. Biz aşağı inene kadar olay bitti. Belediye otobüsü geliyordu o esnada. Otobüste olan bir bekçi inerek hemen müdahale etti. Daha sonra da zaten polis ekipleri geldi" dedi.

Haberin Devamı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Keçiören#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles