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Ankara'da korkunç olay! Park halindeyken hareket eden kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı

#ANKARA#Kamyonet#KAZA
Ankarada korkunç olay Park halindeyken hareket eden kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Ankara'da kendiliğinden hareket edip geri geri yokuştan hızla inen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan E.G.'ye (8), ardından da otomobile çarptı. Kazada E.G. ağır yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi 590. Sokak’ta meydana geldi. H.Z.M.’nin (20) park ettiği kamyoneti, kısa süre sonra kendiliğinden geriye doğru hareket etti. Yokuştan hızla inen kamyonet, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan E.G.'ye, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada E.G., kamyonet ile otomobil arasında sıkıştı.

Koşarak kaza yerine gelen H.Z.M. kamyoneti çekti. Ailesi tarafından hastaneye götürülen E.G., tedaviye alındı, H.Z.M. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazaya şahit olan vatandaşlar, kamyonetin aniden hareket edip çocuğa çarptığını belirtti.

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#ANKARA#Kamyonet#KAZA

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