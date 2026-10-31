Ankara'da korkunç olay! Kızını ve erkek arkadaşını öldürdü... İlk ifadesi ortaya çıktı

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Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde Bülent Kesen, kızının birlikte yaşadığı Ercan Oruç'un evine gitti. Evin önünde Kesen ve Oruç arasında tartışma çıktı. Kesen, üzerindeki tabancayı çıkarıp Ercan Oruç ve kızı Elif Kesen'e ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ercan Oruç ve Elif Kesen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Oruç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi. Kesen'in otopsi işlemleri ise sürüyor.

Öte yandan olayın ardından kaçan Bülent Kesen, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu süren Bülent Kesen'in, kadın kuaförü olan Ercan Oruç ve yanında çalışan kızı Elif Kesen'in ilişkilerini onaylamadığını, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bülent Kesen'in ilk ifadesinde amacının kızıyla konuşmak olduğunu, olay yerine bu niyetle gittiğini, Ercan Oruç'un kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirerek cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.