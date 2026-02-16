Ankara'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

×
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 01:07

Ankara'nın Haymana ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Songül Hakbilir’i tabanca ile vuran Serdar Hakbilir, ardından kendi hayatına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Haymana Çaldağ Mahallesi’nde meydana geldi. Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile barışmak için cadde üzerinde konuşmaya başladı.

Konuşma sırasında yanındaki tabancayı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini daha sonra da kendisini vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 

