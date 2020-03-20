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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 11:02,Son Güncelleme:/

Ankara'da korkunç olay! Boğarak öldürdü

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Ankara'da korkunç olay! Boğarak öldürdü
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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Elif K., eve alkollü geldiği iddia edilen eşi İsmail K.'yi, çıkan tartışma sonucu iple boğarak öldürdü. Elif K. ile 3 oğlu gözaltına alındı.

Olay, sabaha karşı 06.00 sıralarında Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi, Burcu Apartmanı’nda meydana geldi. Mobilya işiyle uğraşan İsmail K., iddiaya göre gece saatlerinde eve alkollü geldi.

Elif K., geçimsizlik bulunan eşi ile tartışmaya başladı. Evde bulunan çiftin 3 oğlu da tartışmaya dahil olunca arbede çıktı. Arbede sırasında Elif K., eşini iple boğdu.

Sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail K.'nin öldüğü belirlendi. İsmail K.'nin cenazesi evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, anne ile 3 çocuğu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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