Ankara'da korkunç olay! 74 yaşındaki taksi sürücüsüne öldüresiye dayak

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Olay, Çankaya ilçesi Dikmen Semti Bağ Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki taksi şoförü Ahmet B., müşterisini bıraktıktan kısa bir süre sonra kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Tekme ve tokatlarla linç edilen Ahmet B., aldığı darbelere daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Yaşlı adamı gasp ettiği de öğrenilen saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen taksi şoförünün hayati tehlikesinin olmadığı fakat vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi tahribatlar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, firari saldırganı yakalanmaya yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.