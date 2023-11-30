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Ankara'da korkunç olay! 74 yaşındaki taksi sürücüsüne öldüresiye dayak

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#Ankara#Taksi#Darp
Ankarada korkunç olay 74 yaşındaki taksi sürücüsüne öldüresiye dayak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 13:38

Ankara’da bir kişi, gözüne kestirdiği taksi şoförünü öldüresiye dövdükten sonra gasp etti. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Çankaya ilçesi Dikmen Semti Bağ Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki taksi şoförü Ahmet B., müşterisini bıraktıktan kısa bir süre sonra kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Ankarada korkunç olay 74 yaşındaki taksi sürücüsüne öldüresiye dayak

Tekme ve tokatlarla linç edilen Ahmet B., aldığı darbelere daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Yaşlı adamı gasp ettiği de öğrenilen saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankarada korkunç olay 74 yaşındaki taksi sürücüsüne öldüresiye dayak

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İlk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen taksi şoförünün hayati tehlikesinin olmadığı fakat vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi tahribatlar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, firari saldırganı yakalanmaya yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Ankarada korkunç olay 74 yaşındaki taksi sürücüsüne öldüresiye dayak

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#Ankara#Taksi#Darp

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