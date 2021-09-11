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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 02:51 | Son Güncelleme:

Ankara'da korkunç kaza! Kaza yapan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

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Ankara'da korkunç kaza! Kaza yapan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi ancak sonuçsuz kalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı. Yaralılardan 5'i ayakta tedavi edildi, 15'i ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

Otobüsün şoförü K.O. gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.  

Ankarada korkunç kaza Kaza yapan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı


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