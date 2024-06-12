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Ankara'da korkunç kaza: Anne-kız öldü, 2 yaralı

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#Ankara#Kaza#Kızılcahamam
Ankarada korkunç kaza: Anne-kız öldü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 01:30

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada anne Durkız Akbaş ile kızı Filiz Akbaş Özüdoğru yaşamını yitirdi. Kazada, Filiz Akbaş Özüdoğru'nun eşi sürücü Murat Özüdoğru ile 1 çocukları yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam Akdoğan köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Kızılcahamam istikametine ilerleyen Murat Özüdoğru yönetimindeki 06 CYE 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durkız Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Murat Özüdoğru ile otomobildeki eşi ve 1 çocuğu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Filiz Akbaş Özüdoğru da kaldırıldığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Baba ile çocuğu tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ankara#Kaza#Kızılcahamam

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