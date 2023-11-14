Haberin DevamÄ±

Kaza,Â NiÄŸde-Ankara otobanÄ±Â ÅžereflikoÃ§hisar AcÄ±kuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.Â Ankara istikametine seyir halinde olan Berna Ä°ÅŸgÃ¼venÂ yÃ¶netimindeki 80 AAF 933 plakalÄ± otomobil, Ã¶nÃ¼nde gidenÂ Ãœmit AybarÂ yÃ¶netimindeki 38 VL 763 plakalÄ± otomobile arkadan Ã§arptÄ±. Kazada araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri ile Aybar'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilde bulunanÂ yolculardanÂ Fadime Aybar veÂ Ä°smet GÃ¼l yaralandÄ±,Â BÃ¼nyamin GÃ¼mÃ¼ÅŸsu ve TÃ¼rkan GÃ¼mÃ¼ÅŸsu ise hayatÄ±nÄ± kaybetti.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI



Ã‡evredekilerin ihbarÄ± ile olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Berna Ä°ÅŸgÃ¼venÂ Kulu Devlet Hastanesi'ne, diÄŸer yaralÄ±lar iseÂ Bilkent Åžehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza yerinde hayatÄ±nÄ± kaybedenÂ BÃ¼nyaminÂ ve TÃ¼rkan GÃ¼mÃ¼ÅŸsu'nun cansÄ±z bedenleri iseÂ incelemenin ardÄ±ndan hastane morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



Kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â