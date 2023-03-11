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Ankara'da korkunç cinayet: Eski kız arkadaşını öldürdü

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#Cinayet#Ankara#Yiğit Bozkurt
Ankarada korkunç cinayet: Eski kız arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:17

Ankara'da Yiğit Bozkurt, eski kız arkadaşı Gaye G.'yi (24) tabancayla başından vurarak öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Gülpınar Mahallesi'nde ikamet eden Gaye G.'in bulunduğu daireye gelen eski erkek arkadaşı Yiğit Bozkurt, zile bastı. Bozkurt,  Gaye G.'ye konuşmak istediğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Ardından Yiğit Bozkurt, kapıyı açan Gaye G.'nin başına tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankarada korkunç cinayet: Eski kız arkadaşını öldürdü

TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Bozkurt'u yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen  çalışma sonrası ekipler Yiğit Bozkurt'un olay sonrası taksiyle kaçtığını belirledi.  Ekiplerce, Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde durdurulan takside bulunan Yiğit Bozkurt, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla  yaşamına son verdi.

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Olayla ilgili inceleme başlatılırken Gaye G. ve eski sevgilisi Yiğit Bozkurt'un cenazeleri morga kaldırıldı.

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#Cinayet#Ankara#Yiğit Bozkurt

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