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Gündem
Mehmet DEMİR/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Ankara'da korkulu anlar

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Ankara'da korkulu anlar

Ankara'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyon kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Ergün yönetimindeki 06 HZH 63 plakalı kamyonun motor kısmı, saat 10.00 sıralarında Ankara Çevreyolu'nun Gölbaş Tulumtaş Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken alev aldı.

Ankarada korkulu anlar


Yangını fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler kamyonun ön kısmını tamamen sardı. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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