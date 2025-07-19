Ankara'da korku gecesi: Sağanak yağış vurdu evin oda duvarı yıkıldı! 'Bina o kadar suyun altında kaldı ki...'

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Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Keçiören ilçesinde saat 19.00 ile 20.00 arasında etkili olan yağmur, Adnan Menderes Mahallesi 1071'inci Sokak'ta su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle binaların giriş ve bodrum katlarını su altında kalırken, sokakta park halinde bulunan birçok araç sürüklenerek zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinleri, binalarda mahsur kalan vatandaşları ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Oturduğu apartmanda mahsur kalan yaşlı bir kadın, tekerlekli sandalye ile vatandaşların yardımıyla güvenli alana alındı. Bazı vatandaşlar ise su altına kalan sokaklardan kepçe ile tahliye edildi.

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Gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak sele neden olurken, bodrum katta bulunan bir dairenin oda duvarı yıkıldı. İhbarla gelen AFAD ekipleri, evde mahsur kalan 1'i yaralı 3 kişiye ulaştı. Ekiplerin çalışmasıyla 3 kişi kurtarılırken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye ve itfaiye ekipleri daireye dolan suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri de bölgede inceleme yapıp, güvenlik önlemleri aldı.

Mahalle sakini, Berna Arslan, "Her sene binamızda duvarlar yıkılıyor, sular ikinci katımıza kadar giriyor ve elektriğimiz gidiyor. Her sene yardım istiyoruz. Burası gölet gibi, her taraftan su buraya toplanıyor. Hala korkuyorum, bina o kadar suyun altında kaldı ki artık yıkılacak diye korkuyoruz. 6 tane araç birbirine girdi, elektrik direği yıkıldı. Bizim duvarımız da ondan yıkıldı. Burada maddi hasar çok fazla" ifadelerini kullandı.

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Mahalle sakini, Murat Denemeci, saat 19.00 ile 20.00 sıralarında yağan şiddetli yağışın mahalleyi bu hale getirdiğini söyleyerek, “Yukardaki ana caddelerden gelen su buralara doldu. Caddedeki araçları da buraya yığdı. İki tane binanın elektrikleri yok. Herkes yemeğini dışarıda yedi. Ben dışarıdaydım. Binanın önüne geldiğimde karşıdakiler büyük tehlike altındaydı onları tahliye ettik. Burayı senede bir sel götürüyor. Her sene bu olay oluyor" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuya ilişkin şunları söyledi: “Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız.”