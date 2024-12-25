Ankara'da korku dolu anlar... Boşanma aşamasındaki eşinin bulunduğu otomobile ateş açtı

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Olay, saat 12.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Süvari 1682'nci Cadde'de özel oklun önünde meydana geldi. Muhammet Y., çocuğunun eğitim gördüğü okulun önünde boşanma aşamasındaki eşi ve onun kardeşi S.K.'nın bulunduğu 41 ASZ 825 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. S.K.'ye ait otomobile ve yandaki binanın duvarına kurşun isabet etti. Çevrede paniğe yol açan saldırı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde Muhammet Y.'nin tabanca ile ateş ettiği, S.K.'nin da bu sırada araçtan inip, yanındaki tabancayla siper aldığı görüldü.

Şüpheli Muhammet Y., olayın ardından Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Muhammet Y. ifadesinde, kendisinde kalan çocuğunu almak için okula geldiği sırada boşanma aşamasındaki eşi ve kardeşini gördüğünü, çocuğu kaçıracaklarını düşünerek ateş ettiğini ileri sürdü.

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Olayın görgü tanığı Gülay Öztürk, "Eşiyle boşanma aşamasındaymış. Çocuğu almaya gelmiş, sonra eşini burada görünce çocuğu kaçırmaya geldiler diye kurşun yağdırmaya başladı. Karşı tarafın kurşunu attığını görmedim ama diğerini gördüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.