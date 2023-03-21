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Ankara'da köpeğe cinsel saldırıda bulunan sanığa 1 yıl 2 ay hapis cezası

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#Ankara#Polis#Köpek
Ankarada köpeğe cinsel saldırıda bulunan sanığa 1 yıl 2 ay hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 16:41

ANKARA'da arkadaşının kendisine emanet ettiği köpeğe cinsel saldırıda bulunup, ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Volkan U., 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Volkan U., 2020 yılının Temmuz ayında cenazeye katılmak için şehir dışına çıkan arkadaşının kendisine emanet bıraktığı köpeğe cinsel saldırıda bulunup, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan U., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Volkan U., "Köpeği eziyet ederek veya tecavüz ederek öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Uzun hakkında 'sahipli mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 40'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık katılmadı. Mahkeme heyeti, Volkan U.'nun 'sahipli mala zarar verme' suçunu işlediğine hükmederek, 1 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Cezada erteleme uygulanmadı. (DHA)

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#Ankara#Polis#Köpek

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