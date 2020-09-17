Ankara’da koordinasyon, İdlib’de provokasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’de rejimin hâkim olduğu yerlerde bulunan 7 ayrı gözlem noktası önünde sivil görünümlü Esad destekçileri “provokatif” eylem girişiminde bulundu. Tel Tukan’da bulunan 7 numaralı gözlem noktasına yapılan saldırı girişimi ise Türk askeri tarafından göz yaşartıcı bomba kullanılarak geri püskürtüldü. TSK’ya ait gözlem kuleleri önünde toplanıp buralara yaklaşmak isteyen sivil görünümlü gruplar bir süre sonra dağıldı. Olaylar sırasında herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmedi.

BAKANLIK AÇIKLADI

Esad yanlıları olduğu belirtilen kalabalığın dün sabah saatlerinden itibaren TSK’ya ait gözlem noktaları önünde toplanıp eylem hazırlığı içinde olduğuna dair bilgiler önce sosyal medya hesaplarına yansıdı. Milli Savunma Bakanlığı da öğleden sonra yaptığı bir açıklamayla gözlem noktalarına kalabalıkların yaklaşmaya çalıştığını doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır” denildi. Güvenlik kaynakları olaylarda herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmediği bilgisini paylaştı.

Esad destekli sivillerin eylemlerinin zamanlaması da dikkat çekti. Eylemler başlarken dün sabah da Türk ve Rus askeri heyetleri Milli Savunma Bakanlığı’nda İdlib’deki son durumu ve sahadaki gelişmeleri ele almak için bir araya geldi. Bu ay başında Moskova’da yapılan toplantının devamı niteliğindeki ikinci toplantı İdlib kriziyle başladı. Hem TSK gözlem noktaları önündeki eylemler, hem de Rusya’nın radikal unsurları gerekçe göstererek İdlib’de 6-7 bölgeyi Suriye’ye yeni gönderdiği uçaklarla bombalaması ve İdlib’in güneyindeki M-4 karayolunda TSK unsurlarıyla ortak devriyeye çıkmaması Türk tarafında rahatsızlık yarattı. Türk tarafı bu rahatsızlıkları Rus heyetine iletti.