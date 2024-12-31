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Ankara'da kooperatif başkanından vurgun iddiası

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#Kayseri#Polis#Dolandırıcılık
Ankarada kooperatif başkanından vurgun iddiası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 16:24

Ankara’da başkanı olduğu kooperatife ait arsa hisse senetlerini sahte imza kullanarak birden fazla kişiye satan Emel C.'nin 200 milyon lira vurgun yaptığı iddia edildi. Kooperatifin eski çalışanlarından Mustafa Şamiloğlu, 'İş karşılığında arsaları veriyorlardı. Karşı tarafla işleri bozulunca ise ‘bu mal benim, paramı vermedin, zaten iş yapmadın’ diyerek malları üzerine çekip tekrar üzerine çekip satışını yapıyorlar. Kooperatif başkanı sahte kaşe ve imza bastırıyor. Bu sayede müşteriler arası satış yapılmış gibi gösteriyorlar.' şeklinde konuştu.

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Gölbaşı ilçesindeki bir kooperatifin başkanı Emel C.'nin kanuna aykırı olmasına rağmen denetim ve yönetim ekibini akrabalarıyla kurduğu arsa kooperatifi üzerinden 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Emel C.'nin hak sahiplerinin imzalarını kaşe yaptırarak 'sahte imza' yöntemiyle 92 dönümlük araziye ait 230 parsellik arsa hisselerini yaklaşık 600 kişiye sattığı öne sürüldü. Ardından sahte imza kullanarak satış sözleşmelerini kendi üzerine alan Emel C.'nin son olarak, bir kamu bankasındaki üst düzey yetkili tanıdığı aracılığıyla borçlarına karşılık hisselerini bankaya devrettiği belirtildi. Mağdurlar, Emel C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'YÖNETİME KAYYUM ATANDI'

Mağdurların avukatı Beyza Kılıçarslan, kooperatifin 230 hisseli olduğunu belirterek, "Halihazırda bu kooperatifin bir arsası yok. Çünkü yönetim kendi akrabalarıyla bir karar alarak kendine, bankaya satış yetkisi veriyor. Kooperatif başkanı bu şekilde üyelerden habersizce 1 yıl öncesinde bankaya tapunun devrini yapıyor. Şu an tapu bir kamu bankasına ait. Üyeler bu durumu geçen ay öğrendikleri için biz hukuk mücadelesi vermeye başladık. Yine aynı şekilde üyelerin anlatımlarına göre sahte satışlar fazlasıyla yapılmış. Islak imzalar mühür şeklinde bastırılmış bir matbaada. Bu ve bu benzeri organize faaliyetler suç örgütü olduğuna işaret ediyor. Şu an yönetime kayyum atandı. Hukuk mücadelemiz devam ediyor" dedi.

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Ankarada kooperatif başkanından vurgun iddiası

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#Kayseri#Polis#Dolandırıcılık

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