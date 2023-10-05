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Ankara'da kömür madeninde göçük! Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı

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#Ankara#Maden#Göçük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 12:19

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde kömür madeninde göçük meydana geldi. Ankara Valiliğinden alınan bilgiye göre yaralanan 15 maden işçisi Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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İlçeye bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kömür madeninde saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Maden ocağında çalışan 15 işçi, göçük nedeniyle yaralandı. Madenden çıkarılan yaralı işçiler, ambulanslarla Beypazarı ve Ankara'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Madencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Yılmaz, "İlk incelemelerde hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Galeri içerisindeki hava basıncından işçilerimizin savrulmasından dolayı yaralanmalar oldu. İç kanama, kırık bu tür risklere karşı gözlem altındalar" dedi.

Ankarada kömür madeninde göçük Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı

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3 İŞÇİ GÖZLEM ALTINDA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır" ifadelerine yer verildi.

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#Ankara#Maden#Göçük

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