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Ankara'da komşu vahşeti! Cinayet ertesi gün farkedildi

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#Ankara#Cinayet#Komşu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 07:00

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yan komşusu Hatice Çınar’ı (21) tabancayla vurarak öldüren Murat Açıkgöz (50) ardından yaşamına son verdi.

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Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şehit Mustafa Aslan Caddesi Naim Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Açıkgöz ve komşusu Hatice Çınar’ın işe gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce binada yapılan incelemede Murat Açıkgöz’ün, 2 Mayıs akşamı komşusu Hatice Çınar’ın evine girdiği, genç kadını başından vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdiği belirlendi.

ERTESİ GÜN FARK EDİLDİ

Her iki kişinin de yalnız yaşadığı öğrenilirken, silah sesini duyan olmaması nedeniyle olay, ertesi gün fark edildi.

Ankarada komşu vahşeti Cinayet ertesi gün farkedildi

Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılıp, ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Ankarada komşu vahşeti Cinayet ertesi gün farkedildi

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Ankara#Cinayet#Komşu

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