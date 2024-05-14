Ankara'da komiser yardımcısı Veysel Öztürk, eşi ve 2 çocuğunu katletmişti! Acı veda

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Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk, dün sabah saatlerinde izinli olarak Ankara'daki evine geldi. Evde Öztürk ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Öztürk, beylik tabancasıyla eşine ve 2 çocuğuna ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. Veysel Öztürk, eşi ve oğlu evde hayatını kaybederken, kızı Nisanur Öztürk de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Geçen yıl temmuz ayında Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan Hatay Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne tayin edilen, Mart 2024'te de Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Silah Patlayıcılar Büro Amirliği'ne atanan Veysel Öztürk'e ait evde yanmış laptop ve intihar notu bulundu. Öztürk'ün, notta yaşadığı ekonomik sorunları yazdığı belirtildi. Laptop ve not, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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ANNE VE ÇOCUKLARI YAN YANA DEFNEDİLDİ

Komiser Yardımcısı Veysel Öztürk, hastanede memur olarak çalışan eşi Hasret Öztürk ile çocukları Nisanur ve Mustafa Öztürk'ün cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından memleketleri Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyüne gönderildi. Köy camisinde önce komiser yardımcısı Veysel Öztürk’ün cenaze namazı kılınarak toprağa verildi. Yaklaşık 1 saat sonra da anne ve çocuklarının cenaze namazı kılındı. Hasret Öztürk ve 2 çocuğu da aynı köy mezarlığında farklı bir bölümde yan yana defnedildi. (DHA)