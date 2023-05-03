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Ankara merkezli 52 ilde 'Kökünü Kurutma' operasyonu... Bakan Soylu: 524 şüpheli yakalandı

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#Kökünü Kurutma Operasyonu#Bakan Soylu#Ankara
Ankara merkezli 52 ilde Kökünü Kurutma operasyonu... Bakan Soylu: 524 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara merkezli 52 ilde düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Soylu, "52 ilde 598 şüpheli yönelik operasyon düzenlendi, 524 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

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Bakan Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın da yaptığı tahkikat neticesinde ortaya 53'üncü kökünü kurutma operasyonunun hem finans ayağı hem de satışlarının liderlerinin, yöneticilerinin, imalatçılarının, tacirlerinin bir şekilde yakalanması ortaya çıktı.

Bu operasyon 2841 personelle, toplam 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik olarak yapılmıştır. Ve 524 şüpheli de sabah 04.00'te, İstanbul, Ankara'nın da olduğu 52 vilayette gerçekleştirilmiştir.

Uyuşturucuyla hem sokakta mücadele ediyoruz, hem de uyuşturucunun bütün finans ayağını güvenlik güçlerimizle beraber, hem teknik, hem banka hesapları dahil olmak üzere mücadelemizi devam ettiriyoruz.

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Avrupa uyuşturucuya karşı pes etmiştir, Amerika da pes etmiştir. Amerika'da uyuşturucudan yılda 324 kişi ölmektedir, Almanya'da 24 kişi, Türkiye'de ise 4.1. Avrupa'nın bir çok ülkesinde narkoshop'lar açılıyor, Amerika'da kasabalar bu işe dahil ediliyor. Hatta bir miktar uyuşturucunun kullanılabilmesi serbest bırakılıyor.

Bu tabi, bizim de bu konuda yoğun bir baskı altında olduğumuzun en önemli delillerinden birisidir. Onlar pes etti, biz ise Afganistan - İran hattındaki eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik. Rotası Türkiye'den yaptığımız yakalamalar sonucunda başka noktaya kaymış oldu.

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#Kökünü Kurutma Operasyonu#Bakan Soylu#Ankara

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