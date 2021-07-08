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Haluk KARAASLAN- Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Ankara'da kızıyla tartışıp katliam yapmıştı! Cenazede gözyaşları sel oldu...

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Ankara'da kızıyla tartışıp katliam yapmıştı! Cenazede gözyaşları sel oldu...

Ankara'da Öznur Aydın, tartıştığı kızı Meryem Aksak (23) torunları Merve Aksak (1) ve Ömer İsmail Aksak'ı (2) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Annesi tarafından öldürülen kadın ve iki çocuğunun cenazeleri defnedildi.

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  • Cenazede gözyaşları sel oldu... Ankarada annesi tarafından öldürülmüştü
  • Cenazede gözyaşları sel oldu... Ankarada annesi tarafından öldürülmüştü
  • Cenazede gözyaşları sel oldu... Ankarada annesi tarafından öldürülmüştü
  • Cenazede gözyaşları sel oldu... Ankarada annesi tarafından öldürülmüştü
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Meryem Atsak ve çocukları 9 aylık Merve ile 3 yaşındaki Ömer İsmail için Ortaköy Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ankarada kızıyla tartışıp katliam yapmıştı Cenazede gözyaşları sel oldu...

Cenazeler, aile yakınlarının katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika: Ankarada korkunç olay Kızıyla tartıştı, katliam yaptı...
Son dakika: Ankara'da korkunç olay! Kızıyla tartıştı, katliam yaptı...

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Meryem Atsak ile çocukları Merve ve Ömer İsmail'in Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan anne ve çocuklarının cenazeleri, Ortaköy Mezarlık Camii'ne getirildi. Cenazeye, olayla ilgili polis tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Öznur Aydın'ın eşi Mustafa Aydın, Meryem Atsak'en eşi Özgür Atsak ile diğer yakınları katıldı. Özgür Atsak, yan yana konulan eşi ve çocuklarının tabutlarının başında taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Öznur Aydın'ın babası Bekir Bülbül ile diğer yakınları da tabutların başında göz yaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

OLAY

İddiaya göre, dün Meryem Atsak (23), Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evine geldiği annesi Ö.A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A, kızı Meryem, torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail Atsak'ı eşine ait ruhsatsız tabancayla öldürmüş, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Ö.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Ankarada korkunç olay Kızıyla tartıştı, katliam yaptı...
Ankara'da korkunç olay! Kızıyla tartıştı, katliam yaptı...

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