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Ankara'da kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme

#Ankara#Mamak#Kışla
Ankarada kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Ankara'nın Mamak ilçesinde bedelli askerlik yapan sevgilisi Gökhan Çıra'yı askerden almıştı. Ciğerci'nin dört lüks araçla kışlanın içerisine girerek Çıra'yı alması tepki çekmişti. Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mamak'ta vatani görevini yaptıktan sonra tezkeresini alan bir askerin kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından inceleme başlatıldı.

Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığı, kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereğinin yapılacağı belirtildi. 

 

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#Ankara#Mamak#Kışla

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